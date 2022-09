Bihar News: तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, स्वास्थ्य विभाग में 60 हजार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

बिहार में नई सरकार के बनते ही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने किए हुए वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दिी है। सरकार बनते ही सबसे पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा किया था। उन्होंने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग में 60 हजार पदों पर सरकारी नौकरी का ऐलान किया है।

तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने राज्य में बंपर सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। बिहार सरकार जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 60 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस बात की जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दी है। तेजस्वी यादव राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आरा में मेंटल हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जल्द ही सरकार स्वास्थ्य विभाग में 60 हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी।

ealth Minister Tejashwi Yadav announced 60 thousand posts will be recruited in health department