मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड की गाडियों पर पथराव की घटना सामने आई है। घटना के दौरान सीएम नीतीश कुमार कारकेड में मौजूद नहीं थे। पथराव के कारण कुछ गाड़ियों के शीशे टूटने के साथ कुछ लोगों को चोट लगने की बात सामने आई है।

बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव हुआ है जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट हो गये हैं। मामला गौरीचक थाना के सोहरी गांव के पास का है। सोहगी गांव के पास ही लोगों ने सीएम के कारकेड पर पथराव किया। हालांकि काफिले में CM मौजूद नहीं थे, इस काफिले में सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही मौजूद थे। पथराव की वजह से सीएम के कारकेड की 3-4 गाड़ियों के शीशे टूट गए।

Stones pelted on Chief Minister Nitish Kumar's convoy, glass of some vehicles broken