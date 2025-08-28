बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी शादी का रैकेट किया बेनकाब, कई गिरफ्तार

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नरकटियागंज में एक मंदिर में फर्जी शादी के नाम पर मानव तस्करी और ठगी का खेल चल रहा है। इस रैकेट में युवतियों को शादी का झांसा देकर उन्हें बेचा जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और शादी के आयोजन के दौरान छापेमारी की। मौके पर छह दूल्हों को अपनी तथाकथित दुल्हनों के साथ देखा गया, जबकि पंडित और अन्य लोग शादी की रस्में पूरी करने की तैयारी में थे।