राष्ट्रीय

बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी शादी का रैकेट किया बेनकाब, कई गिरफ्तार

Bihar Fake Marriage Gang: बिहार पुलिस ने चम्पारण जिले में फर्जी शादी के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कई को गिरफ्तार किया। इस मामले में कुछ स्थानीय लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है।

पटना

Devika Chatraj

Aug 28, 2025

Fake Wedding in Bihar
बिहार में फर्जी शादी का रैकेट बेनकाब (File Photo)

बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में एक फर्जी शादी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। नरकटियागंज के एक मंदिर में शादी की तैयारियों के बीच पुलिस ने छापेमारी कर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें कई लोग शामिल थे। इस घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है।

क्या था मामला?

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नरकटियागंज में एक मंदिर में फर्जी शादी के नाम पर मानव तस्करी और ठगी का खेल चल रहा है। इस रैकेट में युवतियों को शादी का झांसा देकर उन्हें बेचा जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और शादी के आयोजन के दौरान छापेमारी की। मौके पर छह दूल्हों को अपनी तथाकथित दुल्हनों के साथ देखा गया, जबकि पंडित और अन्य लोग शादी की रस्में पूरी करने की तैयारी में थे।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई

छापेमारी के दौरान पुलिस ने रैकेट के कई सदस्यों को हिरासत में लिया। इस ऑपरेशन में शामिल लोगों में मंदिर के कर्मचारी, कुछ मध्यस्थ और अन्य संदिग्ध शामिल थे। पुलिस ने बताया कि इस रैकेट में लड़कियों को पहले प्रलोभन देकर फंसाया जाता था, फिर फर्जी शादी के जरिए उन्हें अन्य राज्यों में बेच दिया जाता था। इस मामले में कुछ स्थानीय लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है, जिनके खिलाफ जांच जारी है।

मानव तस्करी का गहरा कनेक्शन

पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और इसका नेटवर्क बिहार के अलावा अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। लड़कियों को शादी के नाम पर राजस्थान, पंजाब और अन्य जगहों पर बेचा जा रहा था। एक पीड़िता ने बताया कि उसे शादी का झांसा देकर बंधक बनाया गया और देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई। पुलिस ने कुछ पीड़िताओं को मुक्त कराया है, जिनका मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है।

मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस

पश्चिमी चम्पारण के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस रैकेट के तार कई बड़े अपराधियों और संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश में है और अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। साथ ही, इस मामले में शामिल सभी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

