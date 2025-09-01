Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘लालू परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक’: नित्यानंद राय का राहुल-तेजस्वी पर तीखा हमला, वोटर अधिकार यात्रा को बताया नौटंकी

Bihar Politics: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 01, 2025

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Photo-IANS)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे है वैसे वैसे राजनीति पारा चढ़ता रहा है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर तीखा हमला बोला। तेजस्वी के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का पिता कहने पर राय ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू परिवार को नैतिकता पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनका इतिहास चारा घोटाला, तार घोटाला, दूध घोटाला और नौकरी घोटाले से भरा है, वे नैतिक भ्रष्टाचार पर व्याख्यान नहीं दे सकते। बिहार ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार का प्रतीक लालू परिवार है।

वोटर अधिकार यात्रा को बताया नौटंकी

नित्यानंद राय ने वोटर अधिकार यात्रा को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा कि इस यात्रा का मकसद केवल अपशब्दों का इस्तेमाल, घुसपैठियों को संरक्षण देना, बिहारियों की पहचान और सम्मान से खिलवाड़ करना और बिहार के लोगों को बदनाम करना था। देश ने देखा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूजनीय मां का अपमान किया गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि यह बिहार है, यहां राष्ट्रविरोधी ताकतों को कभी संरक्षण नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी के ‘हाइड्रोजन बम’ वाले बयान पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा- उनकी बातें समझ…
राष्ट्रीय
image

संविधान पर पाखंड का आरोप

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राय ने कहा कि जो लोग आज संविधान की बात करते हैं, उन्होंने इसका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को चुनावों में हराया गया और बार-बार अपमानित किया गया। ऐसे लोग लोकतंत्र की भूमि पर आकर संविधान बचाने की बात करें, यह सबसे बड़ा पाखंड है।

तेजस्वी पर धार्मिक टिप्पणी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राय ने आरजेडी नेता तेजस्वी पर धार्मिक उपमा के जरिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन उनके कर्म कृष्ण के दिखाए मार्ग के विपरीत हैं। जहां कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का नाश किया, वहीं तेजस्वी घोटालों और भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं।

यात्रा के दौरान अराजकता का आरोप

नित्यानंद राय ने दावा किया कि यात्रा के दौरान राजद और कांग्रेस समर्थकों ने आपराधिक गतिविधियां कीं। उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में दर्जनों लोगों की मोटरसाइकिलें लूटी गईं। अगर ये लोग बिहार में सरकार बनाते हैं, तो आज बाइक छीन रहे हैं, कल आपके घर, जमीन और दुकान छीन लेंगे।

ये भी पढ़ें

वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया कड़ा फैसला,  लिस्ट से कटेंगे 2 लाख मतदाताओं के नाम
पटना
Bihar SIR

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 07:38 pm

Hindi News / National News / ‘लालू परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक’: नित्यानंद राय का राहुल-तेजस्वी पर तीखा हमला, वोटर अधिकार यात्रा को बताया नौटंकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट