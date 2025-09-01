‘लालू परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक’: नित्यानंद राय का राहुल-तेजस्वी पर तीखा हमला, वोटर अधिकार यात्रा को बताया नौटंकी

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे है वैसे वैसे राजनीति पारा चढ़ता रहा है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर तीखा हमला बोला। तेजस्वी के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का पिता कहने पर राय ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू परिवार को नैतिकता पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनका इतिहास चारा घोटाला, तार घोटाला, दूध घोटाला और नौकरी घोटाले से भरा है, वे नैतिक भ्रष्टाचार पर व्याख्यान नहीं दे सकते। बिहार ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार का प्रतीक लालू परिवार है।