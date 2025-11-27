Bihar Politics: हार की समीक्षा के बीच दिल्ली के लिए निकले तेजस्वी यादव, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से राजद नेता तेजस्वी यादव मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल समीक्षा कर रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए निकल गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई और सवालों का जवाब नहीं दिया।