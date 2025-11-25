‘घर से तो निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालिएगा’, लालू की बेटी Rohini Acharya का छलका दर्द; जानें किस पर साधा निशाना

नीतीश सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। RJD नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बिहार विधान परिषद में अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। यह हैरानी की बात है कि किस नियम के तहत उन्होंने घर बदला है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का असर बढ़ गया है, और जिनके पास सत्ता की बागडोर है वे नाम के हैं। जबकि जिनके पास डिपार्टमेंट हैं वे अनुभवी माने जाते हैं। फिर भी, इस तरह का फ़ैसला हैरानी की बात है।