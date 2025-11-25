Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘घर से तो निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालिएगा’, लालू की बेटी Rohini Acharya का छलका दर्द; जानें किस पर साधा निशाना

नीतीश सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया है।

2 min read
पटना

image

Ashib Khan

Nov 25, 2025

लालू की बेटी रोहिणी का छलका दर्द (

लालू की बेटी रोहिणी का छलका दर्द (Photo-IANS)

बिहार में एनडीए सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। इसके तहत कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच नीतीश सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को सरकारी आवास 10, सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दे दिया है। अब उन्हें 39 हार्डिंग पार्क आवास आवंटित किया गया है। नीतीश सरकार के इस नोटिस पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। 

एक्स पर किया पोस्ट

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते।” 

क्या बोले RJD नेता

नीतीश सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। RJD नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बिहार विधान परिषद में अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। यह हैरानी की बात है कि किस नियम के तहत उन्होंने घर बदला है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का असर बढ़ गया है, और जिनके पास सत्ता की बागडोर है वे नाम के हैं। जबकि जिनके पास डिपार्टमेंट हैं वे अनुभवी माने जाते हैं। फिर भी, इस तरह का फ़ैसला हैरानी की बात है।

राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि नीतीश सरकार परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसके इशारे पर यह सब कर रही है, सबको पता है। 20 साल बाद ऐसी क्या आपदा आ गई कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया है।

परिवार से तोड़ा नाता

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को मिली करारी हार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार में गहरा संकट पैदा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव परिणाम के बाद राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था।

‘आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे’, ममता बनर्जी के बाद अब इस विधायक ने SIR को लेकर दी धमकी
राष्ट्रीय
TMC विधायक सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने दी चेतावनी

Published on:

25 Nov 2025 09:38 pm

Hindi News / National News / 'घर से तो निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालिएगा', लालू की बेटी Rohini Acharya का छलका दर्द; जानें किस पर साधा निशाना

