‘आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे’, ममता बनर्जी के बाद अब इस विधायक ने SIR को लेकर दी धमकी

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा SIR अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। मंगलवार को एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी ने एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “अगर आप मुझे चोट पहुँचाएँगे, तो मैं देश को हिला दूँगी। चुनावों के बाद, मैं पूरे देश का दौरा करूँगी। याद रखें, एक घायल बाघ ज़्यादा खतरनाक होता है।" अब सीएम के बाद उनके एक विधायक ने भी चेतावनी दी है।