CM हेमंत सोरेन को कोर्ट में होना पड़ेगा पेश! जानें क्या है पूरा मामला

वहीं एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है। यह मामला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लेकर है। साथ ही कोर्ट ने सोरेन सरकार को अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल, कोर्ट में देवघर के मोहनपुर थाने में दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में इसी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।