मंदिर-गुरुद्वारे में प्रवेश से इनकार करने पर ईसाई अफसर की गई नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘सेना के लिए अयोग्य’

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट में दलील दी कि अधिकारी की आस्था एकेश्वरवादी है और उन्होंने सबसे भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकार कर दिया क्योंकि सर्वधर्म स्थल के पास एक गुरुद्वारा और एक मंदिर है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को डर था कि उन्हें अपनी आस्था के अनुसार निषिद्ध अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।