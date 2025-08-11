Bihar Politics: ‘वो तो…’, JDU विधायक ने अपनी ही पार्टी के सांसद और महिला नेत्री पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

Bihar Politics: बिहार में अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार सुर्खियों में है। JDU विधायक मंडल ने अपने ही पार्टी के सांसद और महिला नेत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। गोपाल मंडल बाढ़ और कटाव झेल रहे इलाके ज्ञानी दास टोला का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद अजय मंडल कोई काम नहीं करते है। घर पर सोए रहते हैं। इसके अलावा विधायक ने महिला नेत्री के साथ सांसद के संबंध पर भी अमर्यादित टिप्‍पणी की।