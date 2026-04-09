‘पापा बचा लो,’ आखिरी कॉल पर पिता से लगाती रही गुहार’, दहेज लोभियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

मृतका की शादी रामनगर निवासी एक शख्स से हुई थी। परिजनों के अनुसार, शादी के बाद से ही दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। करीब दो साल बीत जाने के बाद भी संतान न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि ससुराल पक्ष मृतका को अपने साथ रखने के बदले टाटा पंच कार की मांग कर रहा था। इससे पहले भी मृतका ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद वह कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी।