Bihar Chunav: मां सीता की धरती पर दिलचस्प होगा मुकाबला, RJD के 2 चेहरे आमने-सामने, 3 महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर!

इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता मोटे तौर पर राजद की स्मिता के पक्ष में हैं। वहीं, इंदरबा गांव के मोहम्मद जावेद ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा- अगर राजद ने रितु जायसवाल को मैदान में उतारा होता, तो वह जीत जातीं। पलायन, बेरोजगारी और बाढ़ प्रमुख मुद्दे हैं।