राष्ट्रीय

Bihar SIR: 26 दिन में सिर्फ एक पार्टी ने उठाई 10 आपत्तियां, अब भी 6 दिन बाकी

Bihar Assembly Election: निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के संबंध में दैनिक बुलेटिन जारी किया है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 26, 2025

चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

Bihar SIR: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का लेकर राजनीति घमासान जारी है। विरोधी दल लगातार एसआईआर को लेकर कड़ी आपति जता रहे है। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के संबंध में दैनिक बुलेटिन जारी किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 26 दिन बाद सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) ने 10 आपत्तियां दर्ज कराई है।

आपत्ति उठाई में 6 दिन बाकी

चुनाव आयोग ने बताया कि एक अगस्त 2025 (दोपहर 3 बजे) से 26 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक की अवधि में मिले आंकड़ों के अनुसार, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब केवल 6 दिन शेष हैं और इन 26 दिनों के दौरान सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की तरफ से आपत्तियां मिली हैं, जिनका निपटारा 7 दिन में किया जाएगा।

4,33,214 आवेदन का निस्तारण अभी शेष

ईसीआई ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से फॉर्म 6 (घोषणा-पत्र सहित) के तहत कुल 4,33,214 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनका निस्तारण अभी शेष है। साथ ही, योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए ईआरओ द्वारा अब तक कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावों और आपत्तियों की संख्या 1,62,453 है, जिनमें से 17,516 का निस्तारण 7 दिनों के बाद किया गया है।

जानिए क्या है नियम

नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ईआरओ या एआरओ द्वारा पात्रता सत्यापन और 7 दिन की नोटिस अवधि पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से किसी भी नाम को बिना जांच और उचित अवसर दिए हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए स्पष्ट आदेश पारित करना अनिवार्य है। प्रारूप मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची (कारण सहित) जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ/डीएम) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर ईपीआईसी नंबर के साथ खोज योग्य रूप में उपलब्ध है। कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की फोटो काफी के साथ दावा पेश कर सकते है।

Published on:

26 Aug 2025 04:59 pm

Hindi News / National News / Bihar SIR: 26 दिन में सिर्फ एक पार्टी ने उठाई 10 आपत्तियां, अब भी 6 दिन बाकी

