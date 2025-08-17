Bihar SIR Row: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख लोगों के नाम वेबसाइट पर किए अपलोड

Bihar SIR Row: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी संग्राम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने SC के आदेश के बाद हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया गया है।