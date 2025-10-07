Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से हटाए 3.66 लाख लोगों के नामों का मांगा ब्यौरा

याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद उन्हें मामले की गंभीरता का पता चला है। कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा- एसआईआर के लिए 2003 और 2016 में कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश मौजूद हैं, जिनमें फर्जी मतदाताओं को हटाने के नियम स्पष्ट किए गए थे। लेकिन आयोग ने समस्याओं को सुलझाने के बजाय और जटिलता बढ़ा दी है।