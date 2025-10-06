Bihar Election: 2020 में तीन चरणों में हुए थे चुनाव, इस बार सिर्फ दो चरण…क्या मिल रहा संकेत?

विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। बता दें कि 2020 से इस बार विधानसभा चुनाव काफी अलग है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव भी है। परिवार और पार्टी से बेदखल करने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने अपनी नई पार्टी बना ली है और चुनावी मैदान में भी ताल ठोक दी है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। अभी तक दोनों ही पार्टी किसी भी दल में शामिल नहीं हुई है। दोनों पार्टी किस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी यह 14 नवंबर को ही पता लगेगा। इसके अलावा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतर गए है। पिछली बार AIMIM ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी।