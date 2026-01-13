13 जनवरी 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

2022 में हुई शादी, 2026 में लगा ली फांसी, 20 साल की बहू ने आखिरकार क्यों उठाया ये खौफनाक कदम

Bihar Suicide Case: बिहार के सुपौल में 20 वर्षीय विवाहिता ने आत्महत्या कर ली जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पटना

image

Devika Chatraj

Jan 13, 2026

20 साल की युवती ने की आत्महत्या (File Photo)

Bihar Suicide Case over Domestic Violence: बिहार के सुपौल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां महज घर के मामूली विवाद ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। 20 वर्षीय विवाहिता की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

प्यार से आत्महत्या तक पहुंचा मामला

सुपौल जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र स्थित चुन्नी पंचायत में उस वक्त मातम पसर गया, जब रंभा देवी (20 वर्ष) नामक युवती का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। जानकारी के अनुसार, मृतका रंभा और उसके पति रितेश कुमार (21 वर्ष) की प्रेम कहानी 12वीं की पढ़ाई के दौरान एक कोचिंग संस्थान में शुरू हुई थी। करीब छह महीने के प्रेम संबंध के बाद, दोनों ने साल 2022 में सामाजिक बंधनों को दरकिनार कर अंतर्जातीय प्रेम विवाह (Inter-caste Love Marriage) किया था।

घरेलू कलह से रिश्तों में कड़वाहट

शादी के बाद शुरुआती दिन तो ठीक रहे, लेकिन धीरे-धीरे पारिवारिक हस्तक्षेप और सामाजिक दबाव के कारण रिश्तों में दरार आने लगी। दंपती की दो साल की एक मासूम बेटी भी है, लेकिन बताया जा रहा है कि बेटी के जन्म के बाद रंभा का स्वभाव बदल गया था। वह अपनी बेटी से भी दूरी बनाए रखती थी।

क्या था विवाद?

  • सास-ननद से अनबन: पति रितेश के अनुसार, रंभा का उसकी मां और बहन के साथ अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था।
  • शहर जाने की जिद: घरेलू कलह से बचने के लिए रितेश रंभा को गुरुग्राम ले गया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे वापस गांव लौट आए। रंभा दोबारा गुरुग्राम जाने की जिद कर रही थी, जिसे लेकर घर में तनाव था।

आत्महत्या की वजह

घटना वाले दिन विवाद की जड़ बेहद मामूली थी। बताया जा रहा है कि घर में सब्जी खत्म होने की बात पर रंभा का अपनी सास और ननद से तीखा झगड़ा हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि रंभा ने गुस्से में आकर खाना-पीना छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन रविवार शाम को जब फिर से उसी मुद्दे पर बहस हुई, तो रंभा ने कमरे के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर जब परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर रंभा का शव पंखे से लटका मिला।

पुलिस की जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही राजेश्वरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी युगल किशोर ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पति रितेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रेम प्रसंग, घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव सहित सभी पहलुओं से मामले की गहन तफ्तीश कर रही है।

Hindi News / National News / 2022 में हुई शादी, 2026 में लगा ली फांसी, 20 साल की बहू ने आखिरकार क्यों उठाया ये खौफनाक कदम

