2022 में हुई शादी, 2026 में लगा ली फांसी, 20 साल की बहू ने आखिरकार क्यों उठाया ये खौफनाक कदम

घटना वाले दिन विवाद की जड़ बेहद मामूली थी। बताया जा रहा है कि घर में सब्जी खत्म होने की बात पर रंभा का अपनी सास और ननद से तीखा झगड़ा हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि रंभा ने गुस्से में आकर खाना-पीना छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन रविवार शाम को जब फिर से उसी मुद्दे पर बहस हुई, तो रंभा ने कमरे के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर जब परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर रंभा का शव पंखे से लटका मिला।