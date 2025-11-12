क्या इस बार तेजस्वी की बन रही सरकार? फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने किया सबको हैरान, RJD को मिल रही इतनी सीटें

ज्यादातर एग्जिट पोल्स के अनुसार, बीजेपी-जेडीयू गठबंधन वाली एनडीए को बिहार में स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है, जबकि आरजेडी-कांग्रेस वाली महागठबंधन (एमजीबी) दूसरे स्थान पर रह सकती है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) का डेब्यू निराशाजनक रहा, जहां उसे 0-3 सीटें ही मिलने का अनुमान है।