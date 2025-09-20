पत्नी के प्रेम संबंध का विरोध करना पड़ा भारी, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

बिहार के व्यापारी अमोद कुमार के हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हाल ही राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने शनिवार को खुलासा करते हुए बताया है कि अमोद की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल कर अमोद की हत्या की साजिश रची थी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अमोद को अपनी पत्नी के प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया था। इसके बाद जब व्यापारी ने अपनी पत्नी के इस संबंध का विरोध किया तो उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। अमोद की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई और शूटर को पैसे देकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया।
इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सुरभीता, उसके प्रेमी विकास और शूटर रंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सिकरहना के पुलिस उपाधीक्षक उदय शंकर ने बताया कि अमोद कुमार की हत्या की घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। जांच के क्रम में पुलिस को मृतक की पत्नी के विकास कुमार नामक एक व्यकित के साथ संबंधों की जानकारी मिली।
इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छतौनी इलाके में रहने वाले विकास कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही अमोद की पत्नी के मोबाइल डेटा की जांच पड़ताल के दौरान भी इस मामले से जुड़े कई राज का खुलास हुआ। कॉल डिटेल में सुरभीता और विकास के संबंध से जुड़े कई सबूत सामने आए। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अमोद को जब सुरभीता और विकास के संबंधों को पात चला तो उसने इसका विरोध किया और दोनों को धमकी भी दी। जिसके बाद इन दोनों ने मिल कर अमोद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दोनों ने सीतामढ़ी के शूटर रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल को अमोद की हत्या करने की सुपारी दी।
पुलिस के अनुसार, मात्र 32 हजार रुपए में अमोद की मौत का सौदा तय हुआ, जिसमें से 30 हजार रुपए उसकी पत्नी सुरभीता ने ही दिए। पुलिस के मुताबिक, सुरभीता ने शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को भरमाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों समेत शूटर को गिरफ्तार किया और इस घटना को अंजाब देने के लिए उपयोग की गई पिस्टल, समेत अन्य सामान जब्त कर लिए।