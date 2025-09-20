पत्नी के प्रेम संबंध का विरोध करना पड़ा भारी, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

पुलिस के अनुसार, मात्र 32 हजार रुपए में अमोद की मौत का सौदा तय हुआ, जिसमें से 30 हजार रुपए उसकी पत्नी सुरभीता ने ही दिए। पुलिस के मुताबिक, सुरभीता ने शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को भरमाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों समेत शूटर को गिरफ्तार किया और इस घटना को अंजाब देने के लिए उपयोग की गई पिस्टल, समेत अन्य सामान जब्त कर लिए।