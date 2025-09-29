Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bijli Bill: इस राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की हो गई बल्ले-बल्ले! प्रति यूनिट के हिसाब सभी को वापस मिलेंगे पैसे

Bijli Bill Refund: आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को 895 करोड़ रुपये का रिफंड देने का आदेश दिया है। यह रिफंड 13 पैसे प्रति यूनिट की दर से अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच की खपत के लिए नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक किस्तों में दिया जाएगा।

2 min read

अमरावती 

image

Mukul Kumar

Sep 29, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

Bijli News आंध्र प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले हो गई है। दरअसल, आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) ने ग्राहकों को 895 करोड़ रुपये की रिफंड (Electricity Bill Refund) का आदेश दिया है। यह रिफंड 13 पैसे प्रति यूनिट की दर से हर महीने मिलेगा।

आदेश के अनुसार, यह रिफंड अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच की खपत के लिए होगा, जिसका भुगतान नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक प्रति महीने किस्तों में किया जाएगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि यह छूट अक्टूबर के बिजली खपत बिल पर लागू होगी।

इस वजह से ग्राहकों को मिलेगा रिफंड

राज्य सरकार ने दावा किया है कि लंबे समय से कर्ज में डूबे बिजली क्षेत्र ने 2024-25 के दौरान 895.12 करोड़ रुपए की बचत की।

ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) में हुई ऐतिहासिक बचत को देखते हुए आंध्र प्रदेश की डिस्कॉम इस साल नवंबर से राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को यह पैसा वापस करेगी।

उपभोक्ताओं के खाते में वापस जमा की जाएगी राशि

एपीईआरसी ने बताया कि एफपीपीसीए के तहत 1,863.64 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, जबकि 2024-25 के लिए बजट में 2,758.76 करोड़ रुपए का अनुमान था। इससे 895.12 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

एपीईआरसी ने 2024-25 के लिए उपभोक्ताओं पर 40 पैसे प्रति यूनिट का एफपीपीसीए शुल्क लगाया था। इसमें से अब 895 करोड़ रुपए की वापसी हुई है, जो वितरण कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के खाते में वापस जमा की जाएगी।

सरकार ने बिल रिफंड को एक ऐतिहासिक विकास बताया

सरकार ने बिल रिफंड को एक ऐतिहासिक विकास बताया। 1999 में बिजली क्षेत्र में सुधार शुरू होने के बाद से यह पहली बार है, जब बिजली कंपनियां मासिक किस्तों में उपभोक्ताओं को एफपीपीसीए राशि वापस करेंगी।

एपीईआरसी के आदेश के अनुसार, डिस्कॉम-वार रिफंड राशि आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल) के लिए 0.1328 रुपए/किलोवाट घंटा, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए 0.1343 रुपए/किलोवाट घंटा और आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी (एपीईपीडीसीएल) के लिए 0.1312 रुपए/किलोवाट घंटा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

electricity supply

Published on:

29 Sept 2025 02:50 pm

Hindi News / National News / Bijli Bill: इस राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की हो गई बल्ले-बल्ले! प्रति यूनिट के हिसाब सभी को वापस मिलेंगे पैसे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तीन साल में प्रशांत किशोर ने कैसे कमा लिए 241 करोड़ रुपये, जानें जन सुराज पार्टी को कितना दिया दान

राष्ट्रीय

50 दिन में बदले 15 होटल, जानें कैसे पुलिस को चकमा देता रहा चैतन्यानंद

Chaitanyananda Saraswati
राष्ट्रीय

अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? इस राज्य में SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित, CM बोले- जल्द ही चुनाव है, ऐसे में…

राष्ट्रीय

बिहार को रेलवे की सौगात, रेल मंत्री ने 7 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

ashwini vaishnaw
राष्ट्रीय

तेलंगाना ग्रामीण निकाय चुनाव की आ गई डेट, पांच चरणों में होगा मतदान; जारी हुआ नोटिफिकेशन

Voting continues for the High Court and Bar Association elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.