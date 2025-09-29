Bijli Bill: इस राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की हो गई बल्ले-बल्ले! प्रति यूनिट के हिसाब सभी को वापस मिलेंगे पैसे

Bijli News आंध्र प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले हो गई है। दरअसल, आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) ने ग्राहकों को 895 करोड़ रुपये की रिफंड (Electricity Bill Refund) का आदेश दिया है। यह रिफंड 13 पैसे प्रति यूनिट की दर से हर महीने मिलेगा।



आदेश के अनुसार, यह रिफंड अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच की खपत के लिए होगा, जिसका भुगतान नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक प्रति महीने किस्तों में किया जाएगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि यह छूट अक्टूबर के बिजली खपत बिल पर लागू होगी।