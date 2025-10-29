चेन्नई में बाइक टैक्सी ड्राइवर ने युवती का किया यौन उत्पीड़न, फिर छोड़ा घर

पुलिस जांच के मुताबिक, महिला ने सोमवार रात पक्कीकरनई में अपनी दोस्त से मिलने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी और ड्राइवर शिवकुमार से वापसी के लिए इंतजार करने को कहा था। मंगलवार सुबह घर छोड़ते समय शिवकुमार कथित रूप से सुनसान रास्ता लेकर गया, जहां उसने महिला को धमकाया और यौन शोषण किया। बाद में उसने पीड़िता को घर पहुंचा दिया।