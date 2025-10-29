Patrika LogoSwitch to English

चेन्नई में बाइक टैक्सी ड्राइवर ने युवती का किया यौन उत्पीड़न, फिर छोड़ा घर

चेन्नई में एक बाइक टैक्सी ड्राइवर ने 22 साल की युवती को धमका के उसके साथ यौन उत्पीड़न किया बाद में उसने पीड़िता को घर पहुंचा दिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

चेन्नई

image

Devika Chatraj

Oct 29, 2025

चेन्नई में बाइक टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार (X)

चेन्नई में एक बाइक टैक्सी ड्राइवर को 22 वर्षीय महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शिवकुमार को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है साथ ही आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस जांच के मुताबिक, महिला ने सोमवार रात पक्कीकरनई में अपनी दोस्त से मिलने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी और ड्राइवर शिवकुमार से वापसी के लिए इंतजार करने को कहा था। मंगलवार सुबह घर छोड़ते समय शिवकुमार कथित रूप से सुनसान रास्ता लेकर गया, जहां उसने महिला को धमकाया और यौन शोषण किया। बाद में उसने पीड़िता को घर पहुंचा दिया।

जांच के बाद हुई गिरफ्तारी

महिला ने घटना की जानकारी अपने पति को दी, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई. टी5 वनागरम पुलिस ने शिकायत की जांच की, इसे सही पाया और मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया।

तमिलनाडु में बढ़ रहा अपराध

तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को लेकर विपक्ष लगातार चिंता जता रहा है। वहीं, राज्य पुलिस और सत्तारूढ़ डीएमके इन आरोपों से इनकार करती रही है तथा दावा करती है कि सख्त कार्रवाई हो रही है और हालिया मामलों में तेज सुनवाई से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।

Published on:

29 Oct 2025 11:01 am

Hindi News / National News / चेन्नई में बाइक टैक्सी ड्राइवर ने युवती का किया यौन उत्पीड़न, फिर छोड़ा घर

