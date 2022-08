बिलकिस बानो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 11 दोषियों की रिहाई को दी गई चुनौती

गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। दरअसल इस मामले में 11 दोषियों की रिहाई पर विवाद गहराता जा रहा है। इन्हीं दोषियों की रिहाई को लेकर शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।

बिलकिस बानों गैंगरेप के दोषियों की रिहाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले इस मामले में सियासत जमकर गर्माई और अब ये मामले देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देशभर में बिलकिस बानों मामले में दोषियों की रिहाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अब इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गई है। मंगलवार को CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष बिलकिस बानो मामले उठाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अपर्णा भेट ने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने आग्रह किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है।

Bilkis Bano Case Mentioned Before Supreme Court Bench Headed Challenge Given To Release Of 11 Convicts