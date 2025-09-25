Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है।

पटना

Himadri Joshi

Sep 25, 2025

Dharmendra Pradhan
धर्मेंद्र प्रधान (फोटो - एएनआई)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी नियुक्त किया है।

बिहार में बीजेपी की स्थिति को मज़बूत करेगी यह टीम

प्रधान, पाटिल और मौर्य की टीम बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति को आकार देने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और गठबंधन दलों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करेगी।

बैजयंत पांडा को भी मिली ज़िम्मेदारी

इसके अलावा बीजेपी ने बैजयंत पांडा को भी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता पांडा को तमिलनाडु चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को सहप्रभारी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

पांडा और मोहोल पर रहेगा दारोमदार

तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। ऐसे में पांडा और मोहोल पर चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी की स्थिति को मज़बूत करने का दारोमदार रहेगा।

ये भी पढ़ें

भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, थर्र-थर्र कांपेगा पाकिस्तान
विदेश

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

25 Sept 2025 03:13 pm

Published on:

25 Sept 2025 03:02 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.