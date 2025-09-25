बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी नियुक्त किया है।
प्रधान, पाटिल और मौर्य की टीम बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति को आकार देने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और गठबंधन दलों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करेगी।
इसके अलावा बीजेपी ने बैजयंत पांडा को भी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता पांडा को तमिलनाडु चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को सहप्रभारी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। ऐसे में पांडा और मोहोल पर चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी की स्थिति को मज़बूत करने का दारोमदार रहेगा।