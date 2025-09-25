भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, थर्र-थर्र कांपेगा पाकिस्तान

भारत (India) तेज़ी से अपने हथियारों को बढ़ा रहा है। दूसरे देशों से हथियार खरीदने के साथ ही भारत खुद भी अपने हथियार बना रहा है। हथियारों की इस लिस्ट में अब भारत ने एक नई मिसाइल को शामिल किया है, जिसका नाम अग्नि-प्राइम मिसाइल (Agni-Prime Missile) है। यह नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।