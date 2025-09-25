Patrika LogoSwitch to English

भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, थर्र-थर्र कांपेगा पाकिस्तान

Agni-Prime Missile Successful Launch: भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के बाद खुशी जाहिर की है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 25, 2025

Agni-Prime Missile
Agni-Prime Missile (Photo - Rajnath Singh's social media)

भारत (India) तेज़ी से अपने हथियारों को बढ़ा रहा है। दूसरे देशों से हथियार खरीदने के साथ ही भारत खुद भी अपने हथियार बना रहा है। हथियारों की इस लिस्ट में अब भारत ने एक नई मिसाइल को शामिल किया है, जिसका नाम अग्नि-प्राइम मिसाइल (Agni-Prime Missile) है। यह नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

2,000 किलोमीटर है रेंज

अग्नि-प्राइम मिसाइल कई एडवांस फीचर्स से लैस है। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। यानी कि यह 2,000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को मार गिरा सकती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ ने दी बधाई

अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने डीआरडीओ इंडिया, स्ट्रैटेजिक फोर्सेज़ कमांड (एसएफसी) और सशस्त्र बलों को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सफल परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास चलते-फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की क्षमता है।

थर्र-थर्र कांपेगा पाकिस्तान

भारत द्वारा नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण से पाकिस्तान थर्र-थर्र कांप उठेगा। इस मिसाइल से पाकिस्तान के सभी शहरों, सैन्य ठिकानों, आतंकी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की, तो भारतीय सेना, अग्नि-प्राइम मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को कभी न भूलने वाला सबक सिखा सकती है।

Updated on:

25 Sept 2025 10:06 am

Published on:

25 Sept 2025 09:33 am

Hindi News / World / भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, थर्र-थर्र कांपेगा पाकिस्तान

