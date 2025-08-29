‘जिससे मिला था धोखा, आज दे रहे उसी का साथ’, सिद्धारमैया के बिहार दौरे पर बीजेपी ने बोला हमला

मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सिद्धारमैया ने स्वीकार किया था कि 1991 में कोप्पल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की धोखाधड़ी के कारण उनकी हार हुई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यह विडंबना है कि वही सिद्धारमैया, जो कभी कांग्रेस की ‘वोट चोरी’ के खिलाफ लड़े, आज उसी पार्टी की रैली में हैं। मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास नहीं, बल्कि एक पारिवारिक व्यवसाय को बचाने की कोशिश है, जो अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का ‘वोट चोरी’ का दावा केवल इसलिए है क्योंकि जनता ने EVM के जरिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है।