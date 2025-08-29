‘जिससे मिला था धोखा, आज दे रहे उसी का साथ’, सिद्धारमैया के बिहार दौरे पर बीजेपी ने बोला हमला

BJP attacked Siddaramaiah: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कथित वोट चोरी के खिलाफ शुरू की गई इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा। इस बीच, भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक पुराने बयान का वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मालवीय ने दावा किया कि सिद्धारमैया ने 1991 के कोप्पल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर ही चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और आज वही सिद्धारमैया कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार रैली’ में शामिल हैं।
मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सिद्धारमैया ने स्वीकार किया था कि 1991 में कोप्पल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की धोखाधड़ी के कारण उनकी हार हुई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यह विडंबना है कि वही सिद्धारमैया, जो कभी कांग्रेस की ‘वोट चोरी’ के खिलाफ लड़े, आज उसी पार्टी की रैली में हैं। मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास नहीं, बल्कि एक पारिवारिक व्यवसाय को बचाने की कोशिश है, जो अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का ‘वोट चोरी’ का दावा केवल इसलिए है क्योंकि जनता ने EVM के जरिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है।
राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई और 20 से अधिक जिलों को कवर करते हुए 1,300 किमी की दूरी तय करेगी। इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक के नेता, जैसे RJD के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, शामिल हो रहे हैं। सिद्धारमैया शुक्रवार को सीवान में यात्रा में शामिल हुए। राहुल ने दावा किया कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसे वे BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताते हैं।
BJP ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि यह हार की हताशा है। मालवीय ने कहा कि सिद्धारमैया का पुराना बयान कांग्रेस की पाखंडी राजनीति को उजागर करता है। BJP ने राहुल से कथित फर्जी मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है।