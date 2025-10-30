असम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, जानिए किसने क्या कहा

कांग्रेस नेताओं के आमार सोनार बांग्ला गाए जाने के वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने बचाव किया है। गोगोई ने कहा कि 'आमार सोनार बंगाल' रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जो बंगाली संस्कृति की भावनाओं को दिखाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा बंगाली भाषा, बंगाली कल्चर और बंगाल के लोगों की बेइज्जती की है। उनके IT सेल ने भी पहले बंगाल के लोगों की बेइज्जती की है। उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर का इतिहास न जानकर अपनी नासमझी दिखाई है। मुझे लगता है कि बंगाल के लोग और देश के अलग-अलग हिस्सों में बंगाली बोलने वाले लोग यह पहचान गए हैं कि BJP उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है। कांग्रेस नेता तपस पुरकायस्थ ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर के साथ पॉलिटिक्स मत करो। इस गाने की बुराई करने का मतलब है रवींद्रनाथ टैगोर की बेइज्जती करना है।