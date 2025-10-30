Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

असम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, जानिए किसने क्या कहा

Amar Sonar Bangla: असम के करीमगंज जिले की कांग्रेस कमेटी ने आमार सोनार बांग्ला गाया। अब यह मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस इसे रविंद्रनाथ टेगौर से जोड़ रही है, जबकि बीजेपी ने इसे ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान करार दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 30, 2025

CM हिमंत सरमा (Photo-IANS)

Amar Sonar Bangla: कांग्रेस (Congress) की असम यूनिट ने श्रीभूमि जिले में पार्टी की मीटिंग में बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला (Amar Sonar Bangla) गाया। इस पर राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी (BJP) ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की असम यूनिट ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती है। यह वोट बैंक का एजेंडा है। कांग्रेस ने इस पर बचाव करते हुए कहा कि यह बंगाली संस्कृति का एक अहम हिस्सा है।

बीजेपी ने क्या कहा?

इस मामले पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह भारत का अपमान है। उन्होंने असम पुलिस को इस मामले में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सरमा ने कहा कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के नए दावे के मुताबिक है कि नॉर्थ-ईस्ट आखिरकार बांग्लादेश का हिस्सा होगा। मैंने श्रीभूमि जिले की कांग्रेस जिला कमेटी के खिलाफ केस दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

BJP नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। वह राज्य में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। वहीं, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस संविधान के साथ खड़े होने का दावा करती है, लेकिन वहां जंगलराज है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शरिया कानूनों के शासन पर जोर दे रही है।

पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, प्रियांक खड़गे बांग्लादेश को ऐसे समय में सपोर्ट कर रहें हैं जब वह देश भारत को बांटने की बात कर रहा है। यह कांग्रेस और विपक्ष का पहले से सोचा-समझा काम बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ, कांग्रेस असम का अपमान करती है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, जब हमारी सरकार गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाती है, उन्हें हटाती है और डिपोर्ट करती है, तो कांग्रेस उन्हें बांटती है, तोड़-मरोड़कर पेश करती है और उनका बचाव करती है।

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस नेताओं के आमार सोनार बांग्ला गाए जाने के वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने बचाव किया है। गोगोई ने कहा कि 'आमार सोनार बंगाल' रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जो बंगाली संस्कृति की भावनाओं को दिखाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा बंगाली भाषा, बंगाली कल्चर और बंगाल के लोगों की बेइज्जती की है। उनके IT सेल ने भी पहले बंगाल के लोगों की बेइज्जती की है। उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर का इतिहास न जानकर अपनी नासमझी दिखाई है। मुझे लगता है कि बंगाल के लोग और देश के अलग-अलग हिस्सों में बंगाली बोलने वाले लोग यह पहचान गए हैं कि BJP उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है। कांग्रेस नेता तपस पुरकायस्थ ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर के साथ पॉलिटिक्स मत करो। इस गाने की बुराई करने का मतलब है रवींद्रनाथ टैगोर की बेइज्जती करना है।

मामले पर क्या बोलीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा

इस मामले पर तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा का बयान भी सामने आया है। महुआ ने कहा कि आमार सोनार बांग्ला हमारे लिए भावना है। इसे वींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखा था। बांग्लादेश के राष्ट्रगान के तौर पर पहली 10 लाइनें 1971 में ही अपनाई गईं। यह बात भी भी संघ और बीजेपी के लोग नहीं समझ पाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Oct 2025 12:01 pm

Published on:

30 Oct 2025 11:23 am

Hindi News / National News / असम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, जानिए किसने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती, पीएम मोदी की सभा आज

PM Modi
पटना

बढ़ रहा लालू परिवार में विवाद, तेज प्रजाप के काफिले पर हुआ हमला, तेजस्वी के गुंडों पर लगाया आरोप

Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: ओसामा की सीट पर बीजेपी की नजर, जानें योगी आदित्यनाथ की सभा में क्यों बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग?

Yogi aditynath
पटना

वैशाली में तेज प्रताप यादव का भारी विरोध! लालटेन-तेजस्वी जिंदाबाद के नारों के बीच लोगों ने खदेड़ा, काफिले पर हुई पत्थरबाजी

Bihar Election : महनार में तेज प्रताप यादव के काफिले पर हमला
पटना

PM-CM की सीटें खाली नहीं…बेगूसराय में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.