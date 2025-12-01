Patrika LogoSwitch to English

‘BJP कभी अकेले जीत नहीं सकती’, बड़ी बात बोल गए कैप्टन अमरिंदर, राहुल पर किया बड़ा खुलासा

Punjab Politics: पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही, खुद को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फिट बताया है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 01, 2025

कैप्टन अमरिंदर सिंह , भाजपा नेता (फोटो-IANS)

Punjab Politics: पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह (aptain Amarinder Singh) ने कहा कि भाजपा पंजाब (BJP) में अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती है। यहां उसे अकाली दल के साथ गठबंधन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव क्या, साल 2032 में भी सरकार नहीं बना पाएगी।

उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि उसे अकाली दल के साथ गठबंधन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का आधार नहीं है, लेकिन अकाली दल का है। ऐसे में दोनों दलों को एकदूसरे की जरूरत है।

राहुल गांधी पर खोले राज

कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि यह मामला 2018 का है। राहुल गांधी ने मुझे न्यूजपेपर की कटिंग दिखाई। जिसमें एक मंत्री के खिलाफ खबरें थीं। मंत्री पर अनफेयरनेस का इल्जाम लगा था। मैंने कहा कि बेसलेस आरोप हैं। फिर भी राहुल ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने एक मंत्री को बर्खास्त करने का दबाव भी डाला था। राहुल ने कहा था कि अगर मैंने कोई कार्रवाई नहीं तो मैं ट्वीट कर मंत्री को बर्खास्त करने की बात कह दूंगा। इसके बाद मैंने इस बारे में उस मंत्री को बताया। इसके बाद उसने 5 मिनट में इस्तीफा दे दिया।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस दौरान उस मंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका इशारा राणा गुरजीत सिंह की तरफ था। गुरजीत ने साल 2018 में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

साल 2027 के लिए ठोकी ताल

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साल 2027 के लिए ताल ठोक दी है। सिंह ने कहा कि मैं राजनीति से दूर नहीं हूं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। चुनाव में भाजपा को पंजाब में काबिल करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। इसके लिए जल्द ही सीनियर नेताओं से मीटिंगें कर रणनीति तैयार की जाएगी।

