‘BJP कभी अकेले जीत नहीं सकती’, बड़ी बात बोल गए कैप्टन अमरिंदर, राहुल पर किया बड़ा खुलासा

कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि यह मामला 2018 का है। राहुल गांधी ने मुझे न्यूजपेपर की कटिंग दिखाई। जिसमें एक मंत्री के खिलाफ खबरें थीं। मंत्री पर अनफेयरनेस का इल्जाम लगा था। मैंने कहा कि बेसलेस आरोप हैं। फिर भी राहुल ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने एक मंत्री को बर्खास्त करने का दबाव भी डाला था। राहुल ने कहा था कि अगर मैंने कोई कार्रवाई नहीं तो मैं ट्वीट कर मंत्री को बर्खास्त करने की बात कह दूंगा। इसके बाद मैंने इस बारे में उस मंत्री को बताया। इसके बाद उसने 5 मिनट में इस्तीफा दे दिया।