बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरु, पार्टी मुख्यालय पहुंचे जेपी नड्डा अमित शाह, होली के बाद आ सकती है उम्मीदवारों की पांचवीं लिस्ट

Published: Mar 23, 2024 09:01:56 pm Submitted by: Prashant Tiwari

BJP fourth list may come after Holi: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की अगली सूची पर मंथन के लिए होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए पार्टी नेताओं के यहां भाजपा मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की अगली सूची पर मंथन के लिए होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए पार्टी नेताओं के यहां भाजपा मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा भूपेंद्र यादव सहित केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा विभिन्न राज्यों के कई अन्य नेता बैठक के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं।

150 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी मुख्यालय पहुंचने के साथ ही औपचारिक रूप से बैठक शुरू हो गई। इसमें उम्मीदवारों की अगली सूची पर मुहर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के लगभग 150 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक से पहले उम्मीदवारों के नामों पर विचार-विमर्श करने के लिए अमित शाह के आवास पर जे.पी. नड्डा के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। होली के बाद आ सकती है उम्मीदवारों की पांचवीं लिस्ट उल्लेखनीय है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में 195, दूसरी सूची में 72, तीसरी सूची में नौ और चौथी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी हैं। पार्टी कुल मिलाकर अब तक अपने 291 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। हालांकि इनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार के एक-एक एवं गुजरात के दो यानी कुल मिलाकर चार उम्मीदवारों ने बाद में चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता जता दी है। पढ़ना जारी रखे