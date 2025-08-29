पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी-कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच जमकर चले लात-घूंसे, बुलानी पड़ी पुलिस, वीडियो वायरल

बिहार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि ये कांग्रेस की गुंडागर्दी है। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, लेकिन ये लोग 2005 का जो गुंडागर्दी वाला बिहार था। आज उसी बिहार को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। 2005 का बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन ये NDA का बिहार है। बिहार को लोग देख रहे हैं। वह वोट की चोट से इसका बदला लेंगे। वहीं, बिहार पुलिस हालात को काबू करने में जुटी हुई है।