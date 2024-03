Lok Sabha Elections 2024: बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 6 सांसदों के पत्ते काटे, सिर्फ मनोज तिवारी को मिला टिकट, अब उनके किस गाने पर X पर मचा हंगामा

Submitted by:

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी सात सीटें जीतीं थीं। पार्टी ने जीत की लय के बावजूद अपने सात उम्मीदवारों में से छह को बदल दिया है। सूत्रों की मानें तो गायक मनोज तिवारी के खिलाफ गायिका नेहा सिंह राठौड़ को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है।

Manoj Tiwari got the ticket Lok Sabha Elections 2024 for Delhi: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा भले ही सार्वजनिक रूप से विपक्ष की चुनौती को खारिज कर रही हो लेकिन अब तक 267 उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने से पता चलता है कि वह हर सीट पर मंथन कर रही है और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बहुत स्पष्ट दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी सात सीटें जीतीं थीं। पार्टी ने जीत की लय के बावजूद अपने सात उम्मीदवारों में से छह को बदल दिया है। गायक से नेता बने मनोज तिवारी मौजूदा सांसदों में इकलौते ऐसे हैं जिन्हें पार्टी दिल्ली से टिकट दे रही है।