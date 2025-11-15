अब नीतीश पर बीजेपी की डिपेंडेंसी नहीं, क्या बिन नीतीश बन सकती है सरकार? जानें समीकरण…

दरअसल, जून 2025 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बिहार का सीएम कौन होगा, यह समय आने पर तय होगा, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 16 अक्टूबर को जब उनसे फिर सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि मैं कौन होता हूं यह तय करने वाला कि मुख्यमंत्री कौन होगा? चुनाव के बाद, सभी सहयोगी दल मिलकर विधायक दल का नेता चुनेंगे, लेकिन जब महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान किया। उसके बाद 1 नवंबर को अमित शाह ने कहा कि कोई भ्रम नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव जीतने के बाद भी बने रहेंगे।