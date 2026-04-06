BJP Foundation Day: “राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, स्वयं अंतिम” भाजपा स्थापना दिवस पर अमित शाह, पीएम मोदी ने शेयर किया पोस्ट

BJP Foundation Day: आज यानी 06 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्ट अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को बनी इस पार्टी की केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों में सरकार है। भाजपा स्थापना दिवस मौके पर देशभर में अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस दिन को उत्साह के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं भी शेयर की हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य नेताओं ने अपनी बात रखी है।