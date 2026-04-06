सिक्किम में ऊंचे पहाड़ों पर फंसे 1500 पर्यटक, टूटी सड़क के बाद 17,000 फीट ऊंचे पास से रेस्क्यू शुरू



राज्य सरकार ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क से जुड़ी सभी एजेंसियां युद्धस्तर पर काम कर रही हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे बेवजह बाहर न निकलें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले 25 मार्च को भी इसी इलाके में ऐसा ही मामला सामने आया था। उस समय भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था, जिससे करीब 150 से 200 पर्यटक चुंगथांग में फंस गए थे। गंगटोक से लाचेन और चुंगथांग से लाचेन जाने वाले रास्ते बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उत्तर सिक्किम का इलाका जितना खूबसूरत है, उतना ही संवेदनशील भी है। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फंसे हुए पर्यटक कब सुरक्षित बाहर निकल पाते हैं।