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‘पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था कांग्रेस को पूरा मटीरियल’, पवन खेड़ा के आरोपों पर बोले सीएम हिमंत सरमा

Himanta Biswa Sarma Statement: हिमंत सरमा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का लिंक भी अब साफ हो गया है।

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गुवाहाटी

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Ashib Khan

Apr 06, 2026

Himanta Biswa Sarma, Assam CM press conference, Pawan Khera, Gaurav Gogoi,

CM हिमंत सरमा ने कांग्रेस के आरोपों पर दिया जवाब (Photo-IANS)

Assam Election 2026: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम सरमा ने कहा कि उनकी पत्नी रिंकी सरमा से जुड़े पासपोर्ट विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और गौरव गोगोई द्वारा इस्तेमाल किए गए डॉक्यमेंट ‘AI’ के जरिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इनका सोर्स एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप है।

क्या बोले सीएम सरमा? 

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। हमारी रिसर्च के दौरान, हमें पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटीरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान चैनल ने असम चुनाव के बारे में कम से कम 11 टॉक शो किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, और हर टॉक शो में, नतीजा यह निकला कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। 

पाकिस्तान का लिंक हुआ साफ- सीएम सरमा

हिमंत सरमा ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का लिंक भी अब बहुत साफ हो गया है। मुझे यकीन है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस पर ध्यान देगी।

‘पुलिस सही कार्रवाई करेगी’

सीएम सरमा ने पत्नी से जुड़े तीन पासपोर्ट मामले में आगे कहा कि आम तौर पर, जब आप किसी खास मुद्दे को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ जनता के सामने उठाते हैं, तो उस पर IPC की धारा 420 और 468 लगती है। बेशक, नए BNS में एक कॉरेस्पोंडेंस प्रोविज़न है। जब आप किसी चुनाव के नतीजे या आउटकम को प्रभावित करने के लिए इन आरोपों का इस्तेमाल फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ करते हैं, तो उस पर ज़्यादा सज़ा का प्रोविज़न लगता है और उसकी सज़ा उम्रकैद है। कल, मेरी पत्नी ने FIR दर्ज कराई है, और मुझे यकीन है कि पुलिस कानून की सही धारा में केस दर्ज करेगी और ज़रूरी कार्रवाई करेगी।

असली पासपोर्ट की तस्वीर से की छेड़छाड़

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरमा ने दावा किया कि असली पासपोर्ट की तस्वीर को छेड़छाड़ कर बदला गया है। उन्होंने कहा कि UAE पासपोर्ट की असली फोटो एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी।

सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने उसी पर AI फोटोशॉप कर विवरण बदल दिया। मिस्र का पासपोर्ट भी पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने कहा कि साधारण गूगल रिवर्स सर्च से भी सच्चाई सामने आ सकती है।

चुनावी माहौल में तेज हुआ राजनीतिक वार

असम में 9 अप्रैल को एक चरण में 126 सीटों पर मतदान होना है, जबकि गिनती 4 मई को होगी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

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West Bengal Malda incident, Mamata Banerjee BJP आरोप, Malda hostage case judicial officers,

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Assembly Elections 2026

Published on:

06 Apr 2026 10:09 am

Hindi News / National News / ‘पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था कांग्रेस को पूरा मटीरियल’, पवन खेड़ा के आरोपों पर बोले सीएम हिमंत सरमा

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