‘पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था कांग्रेस को पूरा मटीरियल’, पवन खेड़ा के आरोपों पर बोले सीएम हिमंत सरमा

सीएम सरमा ने पत्नी से जुड़े तीन पासपोर्ट मामले में आगे कहा कि आम तौर पर, जब आप किसी खास मुद्दे को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ जनता के सामने उठाते हैं, तो उस पर IPC की धारा 420 और 468 लगती है। बेशक, नए BNS में एक कॉरेस्पोंडेंस प्रोविज़न है। जब आप किसी चुनाव के नतीजे या आउटकम को प्रभावित करने के लिए इन आरोपों का इस्तेमाल फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ करते हैं, तो उस पर ज़्यादा सज़ा का प्रोविज़न लगता है और उसकी सज़ा उम्रकैद है। कल, मेरी पत्नी ने FIR दर्ज कराई है, और मुझे यकीन है कि पुलिस कानून की सही धारा में केस दर्ज करेगी और ज़रूरी कार्रवाई करेगी।