Cyber Fraud in India: साइबर फ्रॉड का कहर: 38% बढ़े केस, रोज़ ₹38 करोड़ की ठगी

Cyber Fraud in India(AI Image-ChatGpt)
Cyber Fraud in India: साइबर फ्रॉड को रोकने के तमाम प्रयास के बावजूद इसका जाल बढ़ रहा है। इस साल के शुरुआती तीन माह में ही साइबर फ्रॉड केस में करीब 38% की वृद्धि हुई है। एजेंसियों ने इस अवधि में 1.2 लाख संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन काटे हैं। देश में साइबर फ्राड की 2024 में कुल 208224 शिकायतें दर्ज हुईथी जबकि 2025 में 519662 मामले दर्ज हुए। इस साल जनवरी से मार्च तक 42855 शिकायतें आ चुकी है जबकि पिछले साल इसी अवधि में 26 हजार शिकायतें दर्ज हुई थीं। एजेंसियों को आशंका है कि इस साल साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी आ सकती है।
भारत में अभी हर दिन औसत 38 करोड़ की ठगी दर्ज होने का आकलन है। वर्ष 2023 में 15380, वर्ष 2024 में 22849 और 2025 में 19813 करोड़ रुपए की ठगी हुई। 2026 में यह चार गुना बढ़ने की आशंका है।
साइबर फ्रॉड के नए-नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इनमें फेक कस्टमर केयर संचालित करके धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। पिछले साल ऐसे कुल 60985 केस दर्ज हुए थे, जबकि इस साल शुरुआती दो माह में ही करीब 10 हजार केस दर्ज हो चुके हैं।
सरकार ने साइबर ठगी रोकने के लगातार प्रयास में जुटी है। इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने वाले फेक काल को गेटवे पर ही रोकने, कॉमन डिजिटल इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे उपाय शामिल हैं। इससे बड़ी ठगी पर तो लगाम लगी है लेकिन कम रकम के केस की संख्या बढ़ रही है।
|वर्ष
|कुल शिकायतें
|2024
|2,08,224
|2025
|5,19,662
|वर्ष
|शिकायतें (जनवरी–मार्च)
|2024
|26,000
|2025
|42,855
|वृद्धि
|~38%
|वर्ष
|ठगी की रकम (₹ करोड़)
|2023
|15,380
|2024
|22,849
|2025
|19,813
|2026 (अनुमान)
|4 गुना वृद्धि संभव
|पैरामीटर
|आंकड़ा
|रोज़ाना औसत ठगी
|₹38 करोड़
|संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन काटे गए
|1.2 लाख
|फेक कस्टमर केयर फ्रॉड (2024)
|60,985 केस
|फेक कस्टमर केयर फ्रॉड (2025, पहले 2 माह)
|~10,000 केस
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