Cyber Fraud in India: साइबर फ्रॉड का कहर: 38% बढ़े केस, रोज़ ₹38 करोड़ की ठगी

Cyber Fraud in India: साइबर फ्रॉड को रोकने के तमाम प्रयास के बावजूद इसका जाल बढ़ रहा है। इस साल के शुरुआती तीन माह में ही साइबर फ्रॉड केस में करीब 38% की वृद्धि हुई है। एजेंसियों ने इस अवधि में 1.2 लाख संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन काटे हैं। देश में साइबर फ्राड की 2024 में कुल 208224 शिकायतें दर्ज हुईथी जबकि 2025 में 519662 मामले दर्ज हुए। इस साल जनवरी से मार्च तक 42855 शिकायतें आ चुकी है जबकि पिछले साल इसी अवधि में 26 हजार शिकायतें दर्ज हुई थीं। एजेंसियों को आशंका है कि इस साल साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी आ सकती है।