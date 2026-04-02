‘बंगाल में चुनाव को रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है BJP’, अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले पर बोलीं CM ममता

बुधवार को मालदा जिले में बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने 7 न्यायिक अधिकारियों (जिनमें 3 महिलाएं शामिल थीं) को बंधक बना लिया। यह पूरा विवाद मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर भड़का। दरअसल, लोगों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत हो रहे बदलावों के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। इससे पहले कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी केजीबी के बाहर कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उनका आरोप था कि फॉर्म-6 आवेदनों में भारी गड़बड़ी हुई है।