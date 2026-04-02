6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बंगाल में चुनाव को रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है BJP’, अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले पर बोलीं CM ममता

West Bengal Political Clash: सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ईसी और बीजेपी आग से खेल रहे हैं और मालदा की घटना उसी गंदी साजिश का नतीजा है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Apr 02, 2026

West Bengal Malda incident, Mamata Banerjee BJP आरोप, Malda hostage case judicial officers,

सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले मालदा की घटना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया हैं। गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने बजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। सीएम बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधानसभा चुनाव रद्द करवाकर राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहती है।

इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदेश में आयोग राज्य में कानून-व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल रहा है।

बंगाल की छवि को किया जा रहा खराब

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईसी और बीजेपी आग से खेल रहे हैं और मालदा की घटना उसी गंदी साजिश का नतीजा है। साथ ही सीएम बनर्जी ने बंगाल की छवि को खराब करने का भी आरोप लगाया है। 

अमित शाह से मांगा इस्तीफा

इस पूरे मामले में सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अमित शाह सीधे जिम्मेदार है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की साजिश को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

बुधवार को मालदा जिले में बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने 7 न्यायिक अधिकारियों (जिनमें 3 महिलाएं शामिल थीं) को बंधक बना लिया। यह पूरा विवाद मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर भड़का। दरअसल, लोगों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत हो रहे बदलावों के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। इससे पहले कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी केजीबी के बाहर कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उनका आरोप था कि फॉर्म-6 आवेदनों में भारी गड़बड़ी हुई है।

भाजपा का पलटवार

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस घटना के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है, उससे हर कोई भयभीत है। सात न्यायिक मजिस्ट्रेट वहां गए थे। उन्हें न केवल वहां रोका गया, बल्कि उनके वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। जब एसपी उन्हें वहां से निकाल रहे थे, तब महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। 

उन्होंने कहा कि सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया ताकि कोई भी वाहन न गुजर सके। वाम मोर्चा के शासनकाल में, महिला अधिकारी अनीता दीवान को उनके वाहन से बाहर खींचकर पीट-पीटकर मार डाला गया था। 

ये भी पढ़ें

Bengal Chunav: ‘मुस्लिमों की जमीन पर दुर्गा मंदिर बनवा रही ममता बनर्जी’, बाबरी वाले हुमायूं कबीर ने लगाया बड़ा आरोप
राष्ट्रीय
West Bengal Assembly Election 2026, Humayun Kabir,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

02 Apr 2026 02:59 pm

Hindi News / National News / ‘बंगाल में चुनाव को रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है BJP’, अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले पर बोलीं CM ममता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Kerala Election 2026: केरल में इस बार त्रिकोणीय होगा मुकाबला, बीजेपी ने 30 सीटों पर रखा फोकस

Kerala Election 2026, Kerala Assembly Elections 2026, Kerala voting date April 9,
राष्ट्रीय

इंसानी बाल से भी पतला! ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा QR कोड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

World's Smallest QR Code
राष्ट्रीय

मणिपुर हिंसा के बाद राहत शिविर में रह रही थी 7 साल की बच्ची, 28 साल के हैवान ने रेप कर मार डाला

Manipur Violence Displaced Girl Sexual Assault Case
राष्ट्रीय

गली क्रिकेट के दौरान रन आउट को लेकर हुआ विवाद, गुस्साए युवक ने एंपायर की चाकू से गोदकर ली जान

Crime News
राष्ट्रीय

UAE में फंसे हजारों भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें, वीजा छूट खत्म, अब हर दिन लगेगा भारी जुर्माना

AIR INDIA FLIGHT CANCEL
भारत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.