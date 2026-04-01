Bengal Chunav: ‘मुस्लिमों की जमीन पर दुर्गा मंदिर बनवा रही ममता बनर्जी’, बाबरी वाले हुमायूं कबीर ने लगाया बड़ा आरोप

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले मतदान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम पर मुसलमानों की जमीन पर दुर्गा मंदिर बनवाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही मुस्लिमों की अनदेखी करने की भी बात कही है।