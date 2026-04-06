बिलख-बिलख कर रोती रही मासूम, अमरूद चुराने पर पूर्व सैनिक ने बच्ची को चेन से बांधकर पीटा, देखें वायरल वीडियो

पुलिस के अनुसार, पीड़ित बच्ची एक प्रवासी परिवार से संबंध रखती है। घटना उस समय हुई जब बच्ची ने आरोपी के घर के बाहर लगे पेड़ से अमरूद तोड़ लिए थे। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर पूर्व सैनिक ने बच्ची को अपने घर के अंदर ले जाकर सीढ़ियों से जंजीर से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो एक रोहित नामक स्थानीय युवक ने बनाया, जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत बताया जा रहा है। वीडियो में बच्ची रोती हुई नजर आती है और रिकॉर्डिंग कर रहे व्यक्ति से मदद की गुहार लगाती है। वहीं आरोपी अपने कृत्य को सही ठहराते हुए कहता सुनाई देता है कि बच्ची ने चोरी की थी। वीडियो में युवक आरोपी से सवाल भी करता है, जिसके जवाब में वह अपनी हरकत को सही साबित करता है।