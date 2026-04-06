दिव्यांग बेटी का सालों से रेप कर रहा था पिता, पीड़िता हुई गर्भवती और बच्ची को दिया जन्म

ढेंकानाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अभिनव सोनकर ने जानकारी दी कि केस नंबर 85/26 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान 59 वर्षीय रहाश सेठी के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता की मेडिकल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में और भी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।