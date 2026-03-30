3 साल की मासूम बच्ची के मानसिक रूप से बिमार होने के चलते तनाव में थे मां-बाप, जहर देकर ली जान

अस्पताल में इलाज के दौरान शंकरा कुमारी और उनकी बेटी की मौत रविवार को ही हो गई, जबकि डॉक्टर गोपी ने सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके से इंजेक्शन, दवाइयां और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया है। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। नरसारोपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस घटना के पीछे कोई और कारण या दबाव भी शामिल था।