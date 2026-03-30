‘ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को करियर बर्बाद करने की दी थी धमकी’, केरल की रैली में राहुल गांधी ने किया दावा

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब मैंने यह भाषण शुरू किया तो मैं माइक की तरफ देख रहा था और यहां 'मेड इन चाइना' लिखा है; इस माइक पर 'कंट्री ऑफ़ ओरिजिन इंडिया' और 'स्टेट ऑफ़ ओरिजिन केरल' क्यों नहीं लिखा है? अगर हमारे पास भारत में बनी चीजें नहीं हैं तो हम केरल के युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर सिर्फ 1 या 2 कंपनियां केरल के भविष्य को कंट्रोल करेंगी तो हम केरल में चीजें कैसे बनाएंगे? आपके CM और PM इस देश को अडानी और अंबानी को सौंप रहे हैं।