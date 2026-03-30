‘ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को करियर बर्बाद करने की दी थी धमकी’, केरल की रैली में राहुल गांधी ने किया दावा

राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया (Photo-IANS)
Rahul Gandhi Kerala Rally: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने एपस्टीन फाइल्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि अभी भी 3.5 मिलियन एपस्टीन फाइलें बंद हैं और हर कोई जानता है कि उनमें किसके नाम हैं। सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि मैं चाहूं तो आपका करियर बर्बाद कर सकता हूं।
रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी केरल में UDF सरकार नहीं चाहते हैं। वह जानते हैं कि वह भ्रष्टाचार के कारण LDF सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं और LDF उन्हें दिल्ली में कभी चुनौती नहीं दे सकता, इसलिए वह समझते हैं कि केवल कांग्रेस ही उन्हें दिल्ली और पूरे देश में हरा सकती है। और इसीलिए वह केरल में LDF को मजबूत करना चाहते हैं।
पथानामथिट्टा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एलडीएफ सरकार केंद्र में बीजेपी के नियंत्रण में है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कहा कि केंद्र ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है क्योंकि वह भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक कॉम्प्रोमाइज़्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप US-इंडिया डील की डिटेल्स देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कोई भी भारतीय पीएम इस पर तब तक साइन नहीं कर सकता जब तक वह कॉम्प्रोमाइज़्ड न हो। उन्होंने पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकन किसानों के लिए खोल दिया है। उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिकन्स के लिए छोड़ दी है। आज इंडिया जिससे चाहे तेल नहीं खरीद सकता, उसे परमिशन लेनी पड़ती है।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब मैंने यह भाषण शुरू किया तो मैं माइक की तरफ देख रहा था और यहां 'मेड इन चाइना' लिखा है; इस माइक पर 'कंट्री ऑफ़ ओरिजिन इंडिया' और 'स्टेट ऑफ़ ओरिजिन केरल' क्यों नहीं लिखा है? अगर हमारे पास भारत में बनी चीजें नहीं हैं तो हम केरल के युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर सिर्फ 1 या 2 कंपनियां केरल के भविष्य को कंट्रोल करेंगी तो हम केरल में चीजें कैसे बनाएंगे? आपके CM और PM इस देश को अडानी और अंबानी को सौंप रहे हैं।
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