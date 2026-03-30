बीवी मायके गई तो नौसैनिक ने प्रेमिका को घर बुलाया, लड़ाई हुई तो कत्ल कर शव के टुकड़े फ्रिज में भरे

कुछ दिन पहले आरोपी की पत्नी अपने मायके विजयनगरम चली गई थी। इसी दौरान रविवार शाम को रविंद्र ने मौनिका को अपने घर बुलाया और एक बार फिर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते इस लड़ाई ने हिसंक रूप ले लिया और रविंद्र ने गुस्से में आकर मौनिका पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान मौनिका को गंभीर चोटें आई जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए रविंद्र ने मौनिका के शव के टुकड़े किए और कुछ हिस्सों को बैग में भरकर सुनसान इलाके में फेंक दिया और बाकि हिस्सों को घर के फ्रिज में छिपा दिया।