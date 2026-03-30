बांग्लादेश में अवामी लीग के सीनियर नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आंख-जबड़ा और पेट में गोली लगी

गोली लगने से अवामी लीग के नेता शफीकुल इस्लाम आजम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए कुश्तिया जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि इस्लाम आजम को दाहिनी आंख, बाएं जबड़े और पेट के ऊपरी हिस्से में गोलियां लगी हैं। गोली लगने से इस्लाम आजम के पेट में अधिक घाव हुआ है। पेट में घाव होने की वजह से अधिक खून बह गया है। अधिक खून बहने के कारण उनकी हालत नाजुक है। बेहतर इलाज के लिए इस्लाम आजम को ढाका रेफर किया गया है।