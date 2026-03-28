अफेयर के खिलाफ था पिता, पुलिसकर्मी बेटी ने जहर देकर प्रेमी से रचाई शादी, तीन साल बाद ऐसे खुला राज

पुलिस जांच के अनुसार, 45 वर्षीय पुलिसकर्मी जयंत बल्लावर की बेटी आर्या बल्लावर का रिश्ता आशीष शेडमाके नाम के युवक से था। आशीष पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था और 2022 से आर्या के साथ रिलेशनशिप में था। जयंत इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके चलते दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। देखते ही देखते यह मामला इतना बिगड़ गया कि आर्या ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को रास्ते से हटान का फैसला ले लिया। पिता की हत्या करने के लिए आर्या ने अपने 22 वर्षीय चचेरे भाई चैतन्य गेडम से जहर मंगवाया। आर्या ने गेडम को इसके लिए 5 हजार रुपये भी दिए। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति से गेडम ने आर्या को जहर खरीद कर दिया।