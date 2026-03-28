जंगल की ‘टॉक’ आवाज़ ने कराई ‘काली नाइट फ्रॉग’ की खोज

दुनिया में मेंढक की प्रजातियों की संख्या लगभग 7953 है। ये कुल उभयचर प्रजातियों का लगभग 88% हिस्सा हैं। उभयचरों की कुल ज्ञात प्रजातियाँ 9012 हैं, जिनमें मेंढक और टोड सबसे ज़्यादा हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे एमेज़ॉन, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में सबसे विविध मेंढक पाए जाते हैं। मेंढक पानी और धरती दोनों पर निर्भर रहते हैं। हर साल मेंढकों की 100-200 नई प्रजातियाँ ढूंढी जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। मेंढकों के संरक्षण के प्रयास जैसे वेटलैंड सुरक्षा और जागरूकता ज़रूरी हैं। वैज्ञानिक लगातार नई प्रजातियों की रिसर्च कर रहे हैं, जिससे जैव विविधता की बेहतर समझ बढ़ रही है। मेंढक बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।