मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ भारत, गहराए ईंधन संकट के बीच भेजा 5000 टन डीजल

डीजल की यह आपूर्ति असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से की जा रही है। यहां से ईंधन को भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश के पारबतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाता है। साल 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े जन आंदोलन के बाद इस पाइपलाइन का संचालन रोक दिया गया था। हालांकि, फरवरी में हुए आम चुनावों के बाद नई सरकार के सत्ता में आने के साथ ही इसे फिर से चालू कर दिया गया। पाइपलाइन के दोबारा शुरू होने के बाद अब तक 15,000 टन डीजल इसी माध्यम से भेजा जा चुका है।