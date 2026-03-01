खौफ के साये से बाहर निकला छत्तीसगढ़, अमित शाह ने संसद को बताया कैसे पलटी वहां की तस्वीर

गृह मंत्री ने आगे कहा कि बस्तर के लोगों को पहले रेड टेरर की छाया में विकास से वंचित रखा गया था। अब वह छाया हट चुकी है और क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने उन लोगों से सवाल किया जो सशस्त्र आंदोलन की वकालत करते हैं। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला, 'क्या आप संविधान का सम्मान करेंगे या नहीं? अगर अन्याय होता है तो अदालतें, विधानसभाएं, जिला परिषदें और तहसीलें बनी हुई हैं।'