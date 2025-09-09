पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बीजेपी को लगा झटका, तीन नेताओं ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल

पीएम मोदी के प्रस्तावित मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह राज्य के लोगों का अपमान है, जिन्होंने उनके ध्यान के लिए करीब 29 महीने तक इंतजार किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- इतनी जल्दबाज़ी में की गई यात्रा से उन्हें क्या हासिल होने की उम्मीद है? यह वास्तव में राज्य के लोगों का अपमान है, जिन्होंने 29 लंबे और कष्टदायक महीनों तक उनका इंतज़ार किया है।