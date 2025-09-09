Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बीजेपी को लगा झटका, तीन नेताओं ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल

कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी विधायक वाई सुरचंद्र सिंह, एल राधाकिशोर सिंह और पार्टी नेता उत्तमकुमार निंगथौजम ने सोमवार को दिल्ली में स्थित AICC मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए।

भारत

Ashib Khan

Sep 09, 2025

BJP के तीन नेता कांग्रेस में हुए शामिल

Manipur politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के तीन नेताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं में दो पूर्व विधायक भी शामिल है। दरअसल,तीनों नेताओं ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हुए है। यह जानकारी कांग्रेस ने मंगलवार को एक बयान जारी कर दी।

बयान में क्या कहा

कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी विधायक वाई सुरचंद्र सिंह, एल राधाकिशोर सिंह और पार्टी नेता उत्तमकुमार निंगथौजम ने सोमवार को दिल्ली में स्थित AICC मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान मणिपुर के AICC प्रभारी सप्तगिरि शंकर उलाका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह की उपस्थिति में पार्टी में उनका स्वागत किया गया।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी नागरिकता विवाद में ED ने शिकायतकर्ता के दर्ज किया बयान
राष्ट्रीय
image

‘कांग्रेस मजबूत होगी’

बता दें कि सुरचंद्र काकचिंग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि राधाकिशोर ओइनम विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। प्रभारी उलाका ने कहा कि तीनों नेताओं के शामिल होने से मणिपुर में कांग्रेस मजबूत होगी।

13 सितंबर को मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी

बता दें कि 13 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएँगे। पीएम की यात्रा को देखते हुए मणिपुर में सड़कों को बनाने के अलावा रूट वाली दीवारों पर पेटिंग कराई जा रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले पूर्व सीएम बीरेन सिंह और बीजेपी के कई विधायकों ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के साथ बैठक की। इसके बाद कयास लगाया जाने लग गया कि मणिपुर को जल्द ही नई सरकार का गठन हो सकता है। 

कांग्रेस ने साधा निशाना

पीएम मोदी के प्रस्तावित मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह राज्य के लोगों का अपमान है, जिन्होंने उनके ध्यान के लिए करीब 29 महीने तक इंतजार किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- इतनी जल्दबाज़ी में की गई यात्रा से उन्हें क्या हासिल होने की उम्मीद है? यह वास्तव में राज्य के लोगों का अपमान है, जिन्होंने 29 लंबे और कष्टदायक महीनों तक उनका इंतज़ार किया है।

ये भी पढ़ें

‘राहुल गांधी एक कैजुअल नेता हैं’, BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2025 04:44 pm

Published on:

09 Sept 2025 04:42 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बीजेपी को लगा झटका, तीन नेताओं ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.