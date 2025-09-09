पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बीजेपी को लगा झटका, तीन नेताओं ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल

Manipur politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के तीन नेताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं में दो पूर्व विधायक भी शामिल है। दरअसल,तीनों नेताओं ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हुए है। यह जानकारी कांग्रेस ने मंगलवार को एक बयान जारी कर दी।
कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी विधायक वाई सुरचंद्र सिंह, एल राधाकिशोर सिंह और पार्टी नेता उत्तमकुमार निंगथौजम ने सोमवार को दिल्ली में स्थित AICC मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान मणिपुर के AICC प्रभारी सप्तगिरि शंकर उलाका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह की उपस्थिति में पार्टी में उनका स्वागत किया गया।
बता दें कि सुरचंद्र काकचिंग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि राधाकिशोर ओइनम विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। प्रभारी उलाका ने कहा कि तीनों नेताओं के शामिल होने से मणिपुर में कांग्रेस मजबूत होगी।
बता दें कि 13 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएँगे। पीएम की यात्रा को देखते हुए मणिपुर में सड़कों को बनाने के अलावा रूट वाली दीवारों पर पेटिंग कराई जा रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले पूर्व सीएम बीरेन सिंह और बीजेपी के कई विधायकों ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के साथ बैठक की। इसके बाद कयास लगाया जाने लग गया कि मणिपुर को जल्द ही नई सरकार का गठन हो सकता है।
पीएम मोदी के प्रस्तावित मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह राज्य के लोगों का अपमान है, जिन्होंने उनके ध्यान के लिए करीब 29 महीने तक इंतजार किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- इतनी जल्दबाज़ी में की गई यात्रा से उन्हें क्या हासिल होने की उम्मीद है? यह वास्तव में राज्य के लोगों का अपमान है, जिन्होंने 29 लंबे और कष्टदायक महीनों तक उनका इंतज़ार किया है।