‘राहुल गांधी एक कैजुअल नेता हैं’, BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को कैजुअल नेता भी कहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर किसान का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद खरगे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कौनसा अहंकार है। किसान अपनी पीड़ा बताने के लिए खरगे के पास गया था, क्योंकि कर्नाटक में आपकी सरकार है।