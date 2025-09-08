Patrika LogoSwitch to English

‘राहुल गांधी एक कैजुअल नेता हैं’, BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा

BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने सुदर्शन रेड्डी के लालू यादव से मिलने पर भी सवाल उठाया।

भारत

Ashib Khan

Sep 08, 2025

BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को बताया कैजुअल नेता (Photo-IANS)

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को कैजुअल नेता भी कहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर किसान का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद खरगे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कौनसा अहंकार है। किसान अपनी पीड़ा बताने के लिए खरगे के पास गया था, क्योंकि कर्नाटक में आपकी सरकार है। 

खरगे छोटी बात क्यों कहते है-BJP

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसान वहां जाएगा तो क्या दिखावा और पब्लिक सिटी करेगा। खरगे इस तरह की छोटी बातें क्यों कहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि किसानों के साथ खड़े रहेंगे। इस तरह की बातें क्यों करते हैं।

राहुल गांधी पर साधा निशाना

बीजेपी सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं तो कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए बड़ी-बड़ी और खोखली बातें करने वाले राहुल गांधी के बयान को जारी कर देना चाहिए। 

‘कैजुअल नेता है राहुल गांधी’

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटक जाते, पंजाब जाते वहां पर किसान डूबे हुए है। क्या आपको उनकी लोकेशन पता है। राहुल गांधी जहां है उनकी छुट्टी उनको मुबारक। जब कोई कैजुअल राजनेता होता है तो ये होना ही था। अब बहुत काम कर लिया अब ब्रेक चाहिए। 

सुदर्शन रेड्डी पर बोला हमला

रविशंकर प्रसाद ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। जब कोई न्यायाधीश चुनावी अखाड़े में आता है और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो सवाल उठने ही हैं। 

लालू से मिलने पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने बयान दिया है कि 'देश की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दें'। उन्होंने चारा घोटाले में दोषी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, आप किस तरह के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो घोटाले में दोषी है। यह पाखंड है। कृपया देश की आत्मा की बात न करें। 

Updated on:

08 Sept 2025 02:51 pm

Published on:

08 Sept 2025 02:46 pm

Hindi News / National News / ‘राहुल गांधी एक कैजुअल नेता हैं’, BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा

