Vice President Election: राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी किसका साथ देंगे ओवैसी? AIMIM चीफ ने कर दिया स्पष्ट

बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 12 अगस्त को राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया था। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेड्डी को "गरीबों का समर्थक और आर्थिक व सामाजिक मुद्दों का चैंपियन" बताते हुए उनकी उम्मीदवारी को एक वैचारिक लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया।